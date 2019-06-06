Son Dakika Haberleri: Pendik'te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun
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Pendik'te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

1 saat önce

PENDİK'te akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 soyguncu kasadaki yaklaşık 5 bin lira ve sigaraları çalarak kaçtı.

Pendik'te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun, System.String[]


PENDİK'te akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 soyguncu kasadaki yaklaşık 5 bin lira ve sigaraları çalarak kaçtı. Kasadaki görevli kadın gözyaşı dökerek olayın şokunu yaşarken, polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 10.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen ellerinde silah olan ve kasklı 2 kişi, akaryakıt istasyonuna girerek çalışanları etkisiz hale getirdi. Çalışanları silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki paraları kendilerine vermesini söyledi. Kasadaki yaklaşık 5 bin lira nakit para ve sigaraları alan soyguncular geldikleri motorla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler görgü tanığı ve güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Benzin istasyonunda kasada görevli bir kadın görevli yaşadığı olay şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Göz yaşlarını tutamayan kadın soygun hakkında polise bilgi verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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