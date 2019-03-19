Son Dakika Haberleri: Pendik'te "Alacak" Cinayeti

Pendik'te "Alacak" Cinayeti

1 saat önce

Pendik'te alacak meselesi yüzünden Emre Coşkun'u (32) silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Pendik'te
Pendik'te alacak meselesi yüzünden Emre Coşkun'u (32) silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Mart'ta Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir kahvehanede Tercan Y. (42) yanındaki akrabaları Habib Y (29) ve Volkan Y. (41) ile birlikte kendisine 500 bin lira borcu olduğu öne sürdüğü Emre Coşkun ile buluştu. Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada Coşkun, silahla vurularak hayatını kaybederken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelileri 14 Mart'ta Ataşehir'de saklandıkları adrese düzenlediği baskında yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Tercan Y'nin emniyette yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlalden, Habib Y'nin hırsızlık ve mala zarar vermeden Volkan Y'nin ise adam öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, kumar oynatmaya yer temin etme ve silahlı kanunlara muhalefetten suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tercan Y. ve Habip Y. tutuklanırken, Volkan Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Tercan, Emre Coşkun, Pendik, Güncel
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