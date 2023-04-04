PENDİK'TE ALACAK VERECEK CİNAYETİ

PENDİK'te aralarında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki B.G., Senar Bozdemir'i (37) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 31 Mart'ta Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan 2 grup

telefonda birbirlerini tehdit ettikten sonra Sülüntepe Mahallesi'nde buluştu,

Senar Bozdemir ve arkadaşı M.B., telefonda tartıştıkları A.G.(42), B.G.(17), P.C.A.(16) ve K.Y.(16) ile karşı karşıya geldi. Taraflar burada da önce tartıştı daha sonra da kavga etti.. Kavgada B.G., Senar Bozdemir'i bıçakladı. Bozdemir kanlar içinde kalırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan A.G., B.G., P.C.A. ve K.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.G., B.G. ve P.C.A. ise tutuklandı.

Öte yandan tarafların tartıştıkları anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirinin üstüne yürüdüğü anlar yer aldı.