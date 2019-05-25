Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak södürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiyenin gelişi

-Duman çıkması

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar