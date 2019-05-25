Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(1)

PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(1)

7 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı.

PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(1), System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 
Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak södürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-İtfaiyenin gelişi
-Duman çıkması
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:03 Kaynak: DHA
DHA, Pendik, Güncel
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