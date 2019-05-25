Son Dakika Haberleri: Pendik'te alışveriş merkezinde yangın

Pendik'te alışveriş merkezinde yangın

6 saat önce

Pendik'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Pendik'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin sinema ve bovling salonlarının bulunduğu alandaki makine dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salonda bulunanları tahliye eden itfaiye ekipleri,yangına müdahale ederek söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:18 Kaynak: AA
Yenişehir, Pendik, Güncel
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