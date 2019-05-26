Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(2)

PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(2)

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı.

PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(2), System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 
Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Yangın, Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Bulvarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ardından duman tahliye çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sinema ve oyun salonunda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Olay yeri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Avm ait güvenlik görevlerin önlem alması
-Sinema ve oyun salonundan çıkan dumanlar
-Makinelerden görüntü
-Vatandaşlardan detay
-Genel ve detaylar
 
 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:01 Kaynak: DHA
Pendik, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]