Son Dakika Haberleri: Pendik'te alt geçitte araçlar mahsur kaldı
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Pendik'te alt geçitte araçlar mahsur kaldı

4 saat önce

PENDİK'te sağanak yağış nedeniyle araçlar alt geçitte mahsur kaldı.

Pendik'te alt geçitte araçlar mahsur kaldı, System.String[]
PENDİK'te sağanak yağış nedeniyle araçlar alt geçitte mahsur kaldı. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, Pendik'te etkili oldu. D-100 karayolu ve alt geçitler göle döndü. Sel sularıyla dolan alt geçitte bir minibüs ve otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altında mahsur kalan bir otomobil, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Alt geçitte mahsur kalan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü şunları söyledi. "Araba su aldığı için sular altında kaldık arkadaşımla beraber. Köprü altı suyla kaplanmış giderler tıkanmış." Rögar kapakları açıldıktan sonra sel suları çekildi. Mahsur araçlar kurtarıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:49 Kaynak: DHA
İtfaiye, Pendik, Güncel
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