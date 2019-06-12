Pendik'te alt geçitte mahsur kalan kişi uzatılan merdivenle kurtarıldı
4 saat önce
PENDİK'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte, 1.5 saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
PENDİK'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte, 1.5 saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı. Pendik
'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğu Mahallesi, Lokman Hekim
Caddesi'nde bulunan altgeçidi su bastı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü camdan aracın üstüne çıkarak sel sularından korunmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü yaklaşık bir buçuk saat sonra merdiven uzatılarak kurtarıldı. Alt geçitte kalan aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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