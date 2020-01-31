Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika

Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest bırakıldı

6 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulmasıyla ilgili gözaltına alınan çocuğun, suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğinin tespit edildiği rapor doğrultusunda serbest bırakıldığını bildirdi.

Pendik'te amcasına kızıp kapıları işaretleyen çocuk serbest bırakıldı, System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulmasıyla ilgili gözaltına alınan çocuğun, suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğinin tespit edildiği rapor doğrultusunda serbest bırakıldığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündükleri, şikayetler üzerine aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Bina sakini H.Y'nin 29 Ocak'ta polis merkezine gelerek söz konusu eylemin oğlu S.Y. (15) tarafından gerçekleştirdiğini beyan etmesi üzerine kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suça sürüklenen çocuk S.Y, 30 Ocak tarihinde cumhuriyet başsavcılığınca alınan ifadesinde, kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir. Suça sürüklenen çocuk S.Y, yaşı gereği eylemin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda, suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır."

Başsavcı, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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