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Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı

27.08.2021 16:03

Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı 3 gün sürecek festivalde 3 akşam boyunca konser olacak Pendik'te birçok vatandaşı ağırlayacak olan "Anadolu Kahve Festivali" bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı

3 gün sürecek festivalde 3 akşam boyunca konser olacak

İSTANBUL - Pendik'te birçok vatandaşı ağırlayacak olan "Anadolu Kahve Festivali" bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu yıl ilki düzenlenen ve 27 farklı kahve markasının yer aldığı festivalin açılış gününe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. 3 gün boyunca sürecek festivalde ayrıca akşamları da birbirinden ünlü şarkıcılar Pendiklilerle bir araya gelerek müzik ziyafeti yaşatacak.

Pendik'te birçok kahve sever vatandaşı 3 gün boyunca ağırlayacak olan "Anadolu Kahve Festivali" bugün itibariyle başladı. Pendik Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival, henüz ilk gününden çok sayıda Pendiklinin ilgisini çekti. Pendik Sahil Meydanında düzenlenen ve bando takımının marşlar çaldığı festivalde birbirinden farklı 27 kahve markası yer alırken, vatandaşlar istedikleri kahve çeşidini tatma imkanı buluyor. Farklı çeşitlerde kahvelerin satışının yapıldığı alanda ayrıca 'Kupanı Getir Kahveni Götür' kampanyası ile, kahve fincanı veya kupasını alarak gelenlere kahveler %20 indirimle satılıyor.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de festivale katılarak vatandaşlar bir araya geldi. Kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştiren Başkan Ahmet Cin, burada yer alan birçok kahveyi de tattı.

Festivalin 3 gününde 3 konser

Pendik Anadolu Kahve Festivalinde, ayrıca akşamları saat 21.00'da birbirinden farklı sanatçıların konserleri de vatandaşı bekliyor. Festivalin ilk günü olan Cuma akşamı Kolpa sahne alacak. İkinci günde Fatma Turgut performans sergileyecek, üçüncü günde ise Derya Uluğ sevenleriyle bir araya gelecek. Vatandaşlar HES kontrolleri yapıldıktan sonra konserlere katılabilecek.

Festivale katlım sağlayan vatandaşlardan Canan Ekinci, "İyi ki de böyle bir şey yapmış belediye başkanımız. Zaten spor için geldim ben. Kurtköy'de oturuyorum. Duyar duymaz hemen geldim. Çok memnunum. Güzel tabii çok güzel. Böyle şeylerin devamlı olmasını isterim. Sevdiğim bir şey, sevdiğim şeyleri bir arada görmek, kahve çeşitlerini bir arada görmek güzel. Türk kahvesi olsun keza. Arkadaşlar numunelik verdiler bize sağ olsunlar" dedi.

Festivale katılan Brezilyalı kahve kavurma ustası Rodrigo, "Memnunuz. Gerçekten çok güzel kurulmuş. Güzel insanlar var. Atmosfer çok güzel. Brezilyalıyım ama burada oturuyoruz 9 sene oldu. Kahveyle ilgileniyoruz, kavurma ustasıyım. Kendi markamız var. Gerçek bir Brezilyalıyım" diye konuştu.

Festival hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'te Anadolu Kahve Festivali'nin birincisini gerçekleştiriyoruz. Hakikaten bizim kadim medeniyetimizin de önemli kültürlerine, önemli geleneklerinden bir özellik. Yaklaşık 500 yıllık, Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim zamanından beri kahve geleneğimiz kültürümüz var. Biz de bu kültürü yaşatmak adına bugün böyle bir festival gerçekleştirdik. Üç gün sürecek olan bir festivalimiz var. Yirminin üzerinde bu işlerle uğraşan firmamız burada katılımcı olarak bulunuyorlar. Hem burada akşamları ve gündüzleri kahvelerini yudumlayacaklar. Akşam da konserlerini izleyecekler. Güzel bir etkinlik olarak bunu değerlendirmek istiyoruz. Şunu bir kez daha söylüyorum. Gelecek olan vatandaşlarımızdan HES kodu kontrolü mutlaka yapacağı. Konserlerde özellikle bu konuda, maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızın hassas olmasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı
Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı
Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı
Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı

Ahmet Cin, Festival, Konser, Pendik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Pendik'te 'Anadolu Kahve Festivali' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika


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