Pendik'te apartman bahçesinde çökme: 3 yaralı
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Pendik'te bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Pendik Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:03 Kaynak: AA
'te bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar
Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinin bir bölümü, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme nedeniyle oluşan çukura düşerek hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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