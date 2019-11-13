Pendik'te apartman dairesinde yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te bir evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kendilerini evden dışarı atan anne baba ve çocukları dumandan etkilenirken, yangın kontrol altına alındı.



Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında bir apartman dairesinde yangın çıktı. Prize takılı olan bir fişten sıçrayan kıvılcımın evdeki kanepeyi tutuşturmasıyla yangın başladı. Yangın kısa sürede evde yayılırken, evde bulunan anne baba ve çocukları kendilerini dışarı attı. Evden çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Anne bana ve çocukları dumandan etkilenirken, evde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL