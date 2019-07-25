Pendik'te apartmanın bahçesinde çökme: 3 yaralı
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PENDİK'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam meydana gelen çökme sonrası oluşan çukura 6 kişi düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
PENDİK'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam meydana gelen çökme sonrası oluşan çukura 6 kişi düştü. Çukura düşenlerden 3'ü yaralandı.
Olay Pendik Dumlupınar
Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bahçesinde 1'i çocuk 6 kişi otururken, bahçede çökme meydana geldi. 6 kişi bir anda kendilerini çukurda bulurken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olmadığı için binanın mühürlenmediği öğrenildi.
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