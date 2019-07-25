Pendik'te apartmanın bahçesinde çökme: 3 yaralı

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Balkondan düşen Minik Ecem tenteye çarparak hayatta kaldı! O anlar kamerada

Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem