Son Dakika Haberleri: Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı
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Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı

55 dakika önce

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi.

Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı, System.String[]
Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi. O sırada bahçede bulunan 6 kişi çukura düşerken 3'ü yaralandı. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Apartmanın bahçesinde biri çocuk 6 kişi oturduğu sırada çökme meydana geldi. Bahçede oluşan çukura 6 kişi düştü. Düşenlerden 3'ünün yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Halit Arslan/İHA)
Dumlupınar, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
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