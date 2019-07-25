Son Dakika Haberleri: Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı
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Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı

23 dakika önce

Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı Bahçede bulunan 6 kişi çukura düştü, 3'ü yaralandıİSTANBUL - Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi.

Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı
Bahçede bulunan 6 kişi çukura düştü, 3'ü yaralandı
İSTANBUL - Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam çökme meydana geldi. O sırada bahçede bulunan 6 kişi çukura düşerken 3'ü yaralandı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde biri çocuk 6 kişi oturduğu sırada çökme meydana geldi. Bahçede oluşan çukura 6 kişi düştü. Düşenlerden 3'ünün yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.
Pendik'te apartmanın bahçesinde çukur oluştu: 3 yaralı
Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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