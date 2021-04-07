Pendik'te araç motoruna sıkışan kedi, belediye başkanının ihbarıyla kurtarıldı - Son Dakika

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Pendik'te araç motoruna sıkışan kedi, belediye başkanının ihbarıyla kurtarıldı

Araç motoruna sıkışan kedi 3 saatte kurtarıldı

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Pendik'te esnaf ziyaretine çıkan Belediye Başkanı Ahmet Cin, cadde üzerinde park halinde duran bir aracın motor kısmında kedi sıkıştığını öğrenince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde çıkarılmayan kedi, içerisinde sıkıştığı araçla birlikte tamirhaneye götürülerek yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçe esnafına ziyaretlerde bulunmak üzere cadde üzerinde seyir halindeyken, park halinde duran bir aracın motor kısmında kedi sıkıştığını öğrenince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ve Başkan Cin'in tüm çabalarına rağmen araç motorunda sıkışan kedi olduğu yerden çıkarılamayınca, Pendik Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından olay yerine getirilen çekici aracılığıyla, kedinin mahsur kaldığı araç tamirhaneye götürüldü. Tamirhanede yapılan müdahaleler sonrası yaklaşık 3 saat boyunca aracın motor kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

"Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik"

Olayla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Belediyeden çıkarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirmek üzere yola düştük. Cadde üzerinde bir arkadaşımıza ait aracı fark edince bizde aracımızdan indik. Arkadaşımızın yanına gittiğimizde kedinin araç motoruna kaçtığını öğrendik. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik ama şu ana kadar başarılı olamadık. Zabıta ekiplerimizde aracı servise çekerek kediyi kurtarma adına operasyonu orada yapacaklar" diye konuştu.