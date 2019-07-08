Son Dakika Haberleri: Pendik'te araca saldırı olayı
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'te araca saldırı olayı

40 dakika önce

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayının şüphelilerini polis merkezi kapısında karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.

Pendik'te araca saldırı olayı, System.String[]
Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayının şüphelilerini polis merkezi kapısında karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen olayın şüphelilerinin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri'nin görevinden alındığı bildirildi.
Açıklamada, polis merkezi amiri hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri'nin, olayın ardından ifade vermek amacıyla polis merkezine gelen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i kapıda karşılaması tepkilere neden olmuştu.
Süreç
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçmişti. Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bunun üzerine ifade vermek amacıyla Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: AA
Pendik, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'teki magandanın cezası belli oldu Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum Son dakika! Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te araca saldırı olayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]