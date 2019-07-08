Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi...
47 dakika önce
Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:58 Kaynak: AA
'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı
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