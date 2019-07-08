Son Dakika Haberleri: Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi...
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Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi...

47 dakika önce

Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.

Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi..., System.String[]
Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:58 Kaynak: AA
Pendik, Güncel
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