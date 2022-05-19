Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü

19.05.2022 12:47

İstanbul Pendik'te otoyol bağlantı yolunda alt geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te otoyol bağlantı yolunda alt geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pendik- Kurtköy bağlantı yolunda Pendik istikametine giden Y.C.'nin kullandığı 57 ABA 275 plakalı otomobil, önüne çıkan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz belirlenemeyen kişi yere düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bağlantı yolunda önlem alınarak 3 şeritli yolu teke düşürdü.

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişinin öldüğü tespit edildi.

Cesedin olay yerinden cenaze aracıyla alınmasının ardından trafik normale döndü.

Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü
Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü
Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü
Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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