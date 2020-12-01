Pendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza - Son Dakika

Pendik'te araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere ceza
01.12.2020 11:15
Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA PENDİK'te yapılan kış lastiği denetiminde, kış lastiği takmayan ve ya lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine ceza kesildi.
Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA PENDİK'te yapılan kış lastiği denetiminde, kış lastiği takmayan ve ya lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pendik Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişelerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' denetimi yaptı. Tek tek durdurulan araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.
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