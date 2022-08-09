Pendik'te arazide gömülü ceset parçaları bulundu

Uğurlu'nun, Melikşah K'nin evinde garajda silahla öldürüldüğünü, ardından cesedin parçalanarak bir araziye gömüldüğünü tespit eden ekipler, maktulün HTS kayıtlarını inceledi. Pendik'te boş bir arazide arama gerçekleştiren ekiplerce üç farklı noktada yapılan kazılarda ceset parçaları bulundu.

Cesedi arazide bulunan Tekin Uğurlu'nun eşi: ''O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi; öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş'

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Melikşah, Pendik, Güncel, Son Dakika

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