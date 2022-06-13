PENDİK'TE ARIZA YAPAN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'i AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE ARIZA YAPAN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'i AĞIR 4 YARALI

13.06.2022 23:57
PENDİK'TE ARIZA YAPAN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'i AĞIR 4 YARALI

PENDİK'te arızalı olduğu için aniden duran kamyonete otomobil çarptı.

PENDİK'te arızalı olduğu için aniden duran kamyonete otomobil çarptı. Otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Güzelyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün arıza iddiasıyla aniden durduğu 27 LB 926 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halinde olan 34 EAP 533 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aksi istikamette ise kazayı seyretmek isteyen sürücüler yüzünden yoğunluk yaşandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUMLAR
500
Öğretmen ve müezzin çift kendileri gibi iki çocuklarıyla albinizmlilere örnek oluyor Öğretmen ve müezzin çift kendileri gibi iki çocuklarıyla albinizmlilere örnek oluyor TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE ARIZA YAPAN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'i AĞIR 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
00:01 Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor
23:55 Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 00:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: PENDİK'TE ARIZA YAPAN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'i AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement