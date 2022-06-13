PENDİK'TE ARIZA YAPAN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'i AĞIR 4 YARALI

PENDİK'te arızalı olduğu için aniden duran kamyonete otomobil çarptı. Otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Güzelyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün arıza iddiasıyla aniden durduğu 27 LB 926 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halinde olan 34 EAP 533 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aksi istikamette ise kazayı seyretmek isteyen sürücüler yüzünden yoğunluk yaşandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.