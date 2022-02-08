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Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü - Son Dakika

Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü

08.02.2022 21:32
Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü

Pendik'te lüks otomobil sürücüsü hız yapınca, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaca çarparak yerinden söktü, ardından yoldaki başka bir araca çarptı.

Pendik'te lüks otomobil sürücüsü hız yapınca, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaca çarparak yerinden söktü, ardından yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı. Otomobilin kazadan hemen önce hızla yolda ilerlediği ve kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.20 Sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EAZ 510 plakalı Mercedes otomobil sürücüsü Ü. Ö. seyir halindeyken hız yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ü.Ö. orta refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaçlara çarptı. Aydınlatma direğini ve ağaçları altına alarak savrulan otomobil 34 COR 362 plakalı Ö.D. yönetimindeki Ford markalı kamyonete çarparak orta refüjde kaldı.

Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken Mercedes marka lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilden fırlayan parçalar yola savrulurken otomobil içinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişi olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan lüks otomobilin kazadan hemen önce hızla ilerlediği ve yolda kaydığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü
Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü
Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü
Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü
Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü

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Otomobil, Mercedes, Pendik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te aşırı hızlı otomobil, aydınlatma direği ve ağaca çarpıp yerinden söktü - Son Dakika
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