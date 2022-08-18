Pendik'te yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan şahıslara para cezası - Son Dakika
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Pendik'te yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan şahıslara para cezası

18.08.2022 09:55

Pendik'te asker eğlencesi için işlek bir caddeyi trafiğe kapatıp dakikalarca yol ortasında yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden şüpheliler yakalandı.

Pendik'te asker eğlencesi için işlek bir caddeyi trafiğe kapatıp dakikalarca yol ortasında yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden şüpheliler yakalandı. Trafik akışını tehlikeye düşüren 4 şüpheli şahıs hakkında bin 764 TL adli para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 13 Ağustos 2022 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında "Asker Uğurlama Böyle Olmamalı" başlıklarıyla yer alan videoda, dört şüpheli şahsın 2 araç ile yüksek sesli şekilde müzik açtıktan sonra yol ortasında araçlarından inerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çalışmalar çerçevesinde olayın Pendik ilçesi Batı Mahallesinde gerçekleştiğini belirledi. Araç plakaları tespit edildi. Araç plakalarından kimlik bilgileri tespit edilen M.A., H.Ç., M.S. ve Ö.S isimli şahıslar, 17 Ağustos 2022 tarihinde kullandıkları araçlar ile birlikte Batı Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında Karayolları Trafik Kanunun 26., 60., 68., 72. ve 73. Maddelerine istinaden toplamda bin 764 TL adli para cezası uygulandı. M.A. isimli şahıs hakkında "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan şahıslara para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan şahıslara para cezası - Son Dakika
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