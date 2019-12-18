Pendik'te Avize dükkanında korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Avize dükkanında korkutan yangın - Son Dakika

Pendik'te Avize dükkanında korkutan yangın

6 saat önce

İstanbul'un Pendik ilçesinde on katlı bir apartmanın altında bulunan avize dükkanında yangın çıktı.

Pendik'te Avize dükkanında korkutan yangın, System.String[]

İstanbul'un Pendik ilçesinde on katlı bir apartmanın altında bulunan avize dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede tüm dükkanı saran yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevrede yaşayanların itfaiye ekiplerine haber vermesi olası bir faciayı önledi.


Yangın, saat 03: 40 sıralarında Velibaba Mahallesi, Yakacık Caddesi üzerinde bulunan bir avize dükkanında başladı. Kısa sürede avize dükkanını kaplayan dumanlar korkuya neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanlara teslim olan avize dükkanı, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahıs sağlık ekiplerince tedavi edilirken, avize dükkanı kullanılamaz hale geldi.


Çevredeki benzin istasyonunda çalışan görgü tanığı, "Yangın 4'e 20 kala çıktı. Buradan birisi ıslık çaldı. Hortumu uzattık, söndürmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık itfaiye ekipleri geldi. Avize dükkanının üst katında yaşayan bir kişi dumandan etkilendi" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği
Hırsız örümcek adam gibi tırmandı önce anahtar sonra lüks cipi çaldı "Robin Hood" bu sefer Ataşehir'de ortaya çıktı İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı

Son Dakika Haberleri
11:16 Göçmen çocuklar "salsa ve horon" ile eğlendi - Son Dakika Haber
11:15 Kadınlar, Kaz Dağları'daki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi - Son Dakika Haber
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika Haber
11:14 "Halının sultanları" Hereke markasına sahip çıkıyor - Son Dakika Haber
11:09 Şuhut'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
10:56 Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum - Son Dakika Haber
10:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 11:16:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te Avize dükkanında korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]