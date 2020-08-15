Pendik'te Aydos Ormanında dronelu mangal denetimi - Son Dakika

Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Pendik'te Aydos Ormanında drone ile mangal denetimi yapıldı. Orman içerisinde mangal veya piknik yapan vatandaşlar drone ile tespit edilerek polis ve zabıta tarafından bilgilendirildi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber sıklıkla çıkan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" konulu genelge gönderdi. Pendik'te de yangınlara karşı önlem almak amacıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı bölgesinde drone ile mangal denetimi yapıldı. Denetim, Pendik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile birlikte emniyet ekipleri tarafından yapıldı. Denetimde zabıta ekipleri, drone ile orman içerisinde mangal ya da piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi. Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar zabıta ve polislerce dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca Pendik'te dronelu mangal denetimlerinin Ekim ayına kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL