Pendik'te güpegündüz hırsızlık: Baba yadigarı aracı böyle yağmaladılar - Son Dakika
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Pendik'te güpegündüz hırsızlık: Baba yadigarı aracı böyle yağmaladılar

16.07.2022 10:48

Pendik'te güpegündüz hırsızlık: Baba yadigarı aracı böyle yağmaladılar Yağmalanmasın diye aracın kapısına vida çaktı, hırsızlar yine de aracı talan etti Pendik'te yaşayan Vahit Huka'nın babasından yadigar kalan ve boş arazide 1 yıl boyunca park halinde bulunan aracı hırsızların hedefi haline geldi.

Pendik'te güpegündüz hırsızlık: Baba yadigarı aracı böyle yağmaladılar

Yağmalanmasın diye aracın kapısına vida çaktı, hırsızlar yine de aracı talan etti

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan Vahit Huka'nın babasından yadigar kalan ve boş arazide 1 yıl boyunca park halinde bulunan aracı hırsızların hedefi haline geldi. Aracı hırsızlar tarafından daha önceden talan edilen Huka, hırsızlara engel olmak için aracın kapısına vida çaksa da hırsız, güpegündüz aracı yağmaladı. Hırsızın aracı talan ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vahit Uka, babasından yadigar kalan servis minibüsünü, 1 yıl boyunca evin karşısındaki boş bir arazide muhafaza etmeye çalışsa da araç hırsızların hedefi oldu. Daha öncesinde yaşanan olayda hırsızlar, araç içerisindeki klimayı, radyoyu ve birçok eşyayı yağmaladı. Bunun üzerine harekete geçen Vahit Huka, aracın yağmalanmaması için aracın kapılarına vida çaksa da hırsızlara engel olamadı. Pişkin hırsız, geçtiğimiz günlerde güpegündüz aracın kaputunu kaldırıp motor parçalarını da talan etti. Güpegündüz baba yadigarı aracı talan eden hırsız bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Aracın klimasını çaldılar, kapılarını kilitleyip vida çaktım"

Konu ile ilgili konuşan araç sahibi Vahit Huka, "Aracımız baba yadigarı. Her gün bir parçasını söküyorlar. Bu sabah 5 kişi gelmiş aracın parçalarını sökmüşler. Komşularımız görmüş. Bizi, çevreyi sürekli rahatsız ediyorlar. Burada sürekli araçlardan parça söküyorlar. Bu araç babamın üstüne kayıtlı. Hurda bir araç değil Kullanılan bir araçtı. Polise şikayette bulunduk. Çözüm olmadı. Yetkililerin mahallemize sahip çıkmasını bekliyoruz. Araç, yaklaşık 1 yıldır burada yatıyor. Çalışıp yürüyen bir araçtı. Evsizler, tinerciler gelip araçta yatıyor. Klimasını çaldılar, kapılarını kilitleyip vida attım. Camlarını tornavidayla kastırıp açıyorlar. Bugün sabaha karşı gelmişler, sürekli geliyorlar buraya, yetkililere de söyledik. Polise de söyledik. Sonuçta baba yadigarı bir araç. Her gün para edecek bir şeylerini söküyorlar. Biz kapılarını kilitliyoruz, vidaladık gene de gündüz vakti gelip çalıyorlar. Madde kullanalar gelip aracımıza, mahallemizin araçlarına musallat oluyor. Baba yadigarı aracımızı parça parça söküp götürüyorlar." dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te güpegündüz hırsızlık: Baba yadigarı aracı böyle yağmaladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te güpegündüz hırsızlık: Baba yadigarı aracı böyle yağmaladılar - Son Dakika
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