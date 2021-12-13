Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi - Son Dakika

Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi
İSTANBUL Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek ölen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi.
Pendik'te cani babası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenazi İşleri müdürlüğüne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından Küçük Defne'nin cansız bedeni Pendik Tepebaşı Camii'nde yapılan cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kaynak: İHA
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