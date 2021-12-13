Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı (2) - Son Dakika

Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kavakpınar Mahallesi'nde dün babası Habip Ö., tarafından öldürülen 7 yaşındaki D.Ö'nün cenazesinin gönderildiği Adli Tıp Kurumu'na, dedesi Yaşar Özdemir ve aile yakınları geldi.

Defne Öztürk'ün cenazesi aile bireyleri tarafından Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenazenin Pendik Tepebaşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklama yapan aile yakınları, zanlı Habip Ö'nün işsiz olduğunu ve kısa aralıklarla çalıştığını anlatarak, zanlının kızlarıyla yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığını belirtti.

Zanlının eşini ve kayınvalidesini darbettiği için uzaklaştırmasının bulunduğunu belirten yakınları, şüphelinin sürpriz yapacağını söyleyerek kızını anneannesinden aldığını söyledi.

Öte yandan, kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı Habip Ö'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Şüpheli Habip Ö'nün komşuları da gazetecilere yaptıkları açıklamada, kalabalığı gördüklerinde durumdan haberdar olduklarını belirterek, "yardım edin" diyerek bağıran kişinin çocuğun annesi olmadığını, çocuğa bir dönem bakıcılık yapan bir kadın olduğunu söyledi.

Olay

Pendik Kavkapınar Mahallesi'nde baba Habip Ö, 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü bıçaklamış, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı baba hastaneye kaldırılmıştı.