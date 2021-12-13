PENDİK'TE BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ 7 YAŞINDAKİ DEFNE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken küçük kız bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'taki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Pendik'te bulunan Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camii'ne getirildi. Cenazeye 7 yaşındaki Defne'nin ailesi ve çok sayıda aile yakını katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Havva Öztürk gözyaşı döktü. Küçük kızın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavakpınar Koca Mezarlığı'na defnedildi.