Pendik'te balkondan su kanalına düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te balkondan su kanalına düşen kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Pendik'te oturduğu apartmanın 5. katından, binanın yanındaki su kanalına düşen kadın yaşamını yitirdi.

Pendik'te balkondan su kanalına düşen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Pendik'te oturduğu apartmanın 5. katından, binanın yanındaki su kanalına düşen kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çamçeşme Mahallesi Çalı Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında oturan Hayriye Yıldırım (28) evinin balkonundan binanın yanındaki zemini beton su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerince su kanalından çıkartılarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayriye Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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