Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi

6 saat önce

Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü.

Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi, System.String[]

Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü. Çöken balkon, alt kattaki 3 evin balkonunu da yerinden kopararak büyük bir gürültüyle yere çöktü. O sırada balkonlarda ya da binanın altında kimsenin olmaması faciayı önlerken, bina havadan görüntülendi.


Olay, gece saatlerinde Pendik'te Batı Mahallesi Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri evlerinde olduğu sırada 5. kattaki balkon olduğu yerden koparak, alt katlardaki üç balkonla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada bina altında ve balkonlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, ortalık savaş alanına döndü. Balkonlarının çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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