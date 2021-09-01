PENDİK'TE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI - Son Dakika

PENDİK'TE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Pendik'te TEM Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin beton bariyerlere çarparak takla attı.

Pendik'te TEM Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu bağlantı yolunda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Pendik Tersane Kavşağı'na doğru ilerleyen Yusuf Karaca yönetimindeki 34 EOB 71 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Karaca hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören Cüneyt Gül, Araç gelirken şuradaki beton bariyerlere çarptı. Takla atarak bu vaziyete geldi. Yaralıyı hemen araçtan çıkardılar, hastaneye gönderdiler dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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