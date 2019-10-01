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Pendik'te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı

1 saat önce

Pendik'te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı Pendik'te başına aldığı tek kurşunla öldürülen Adem Perçin'in katil zanlısı yakalandıİSTANBUL - Pendik'te çıkan tartışma sonrası başına aldığı tek kurşunla öldürülen Adem Perçin'in katil zanlısı yakalandı.

Pendik'te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı

Pendik'te başına aldığı tek kurşunla öldürülen Adem Perçin'in katil zanlısı yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te çıkan tartışma sonrası başına aldığı tek kurşunla öldürülen Adem Perçin'in katil zanlısı yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesinde 23 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Perçinve Mustafa Mutlu U. isimli iki arkadaş evlerinde alkol alıp eğlenmeye başladı. İki arkadaş bir süre sonra evlerine Özbekistan uyruklu iki kadın çağırdı. Ancak bir süre sonra iki arkadaş ile tartışan kadınlar evden ayrıldı.

Kadınlardan biri cep telefonuyla erkek arkadaşını arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine kadının erkek arkadaşı, Mehmet F. isimli bir arkadaşıyla birlikte Adem Perçin ve Mustafa Mutlu U.'nun bulunduğu eve geldi. İki arkadaş ile eve gelen şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden silahını çıkartan Mehmet F., Adem Perçin'i başından tek kurşunla vurdu. Adem Perçin kanlar içerisinde yere yığılırken Mehmet F. ve arkadaşı hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından Adem Perçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anında Adem Perçin'in yanında bulunan arkadaşı Mustafa Mutlu U.'nun ifadeleri doğrultusunda şüpheli şahısların eşkalleri, daha sonra kimlikleri belirlendi. Polis, kimlikleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şahısları yakalamak için olay günü Adem Perçin'in evine gelen Özbekistan uyruklu kadınlarla iletişime geçti. Bir süre sonra kadınlara ulaşan ekipler bu sayede Mehmet F.'nin yaşadığı yeri öğrendi. Polis, 30 Ekim Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla Mehmet F.'yi ikametinde kıskıvrak yakaladı. Mehmet F.'nin evinde yapılan aramada bir adet silah ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin, olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Pendik'te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı

Mustafa Mutlu, Özbekistan, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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