Pendik'te bayramın birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlara mehteranlı kutlama - Son Dakika

Pendik'te bayramın birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlara mehteranlı kutlama

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Mehteran takımlı Ramazan Bayramı kutlaması düzenlendi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 65 yaş üzeri vatandaşlar hem bayram sevinci yaşadı hem de sokağa çıkma izinlerini değerlendirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulan kutlamada vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

Korona virüs nedeniyle bu sene Ramazan bayramı eskisi gibi toplu halde kutlanamadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 14.00 ile 20.00 arasında kendilerine verilen sokağa çıkma iznini değerlendirdi. Bugünün aynı zamanda Ramazan Bayramının ilk günü olması nedeniyle Pendik Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik bir kutlama etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Mehteran takımının marşları eşliğinde bayram sevinci yaşadı. Vatandaşların maske takarak önlemlerini aksatmadığı etkinlikte sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Sapanbağları Bosna Parkında düzenlenen etkinlikte, aynı zamanda bayram kutlaması etkinliğine katılanlara limonata ikramı yapıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de kutlamada vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Vatandaşların bayram sevincine ortak olan Başkan Ahmet Cin, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederim. Ayrıca tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" diyerek iyi bayramlar dileklerinde bulundu.