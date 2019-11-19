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Pendik'te beton mikseri altgeçide böyle sıkıştı

6 saat önce

Pendik'te beton mikseri altgeçide böyle sıkıştı Beton mikserini lastiklerini indirerek çıkarabildilerİSTANBUL - Pendik'te altgeçide sıkışan beton mikseri yolda tehlikeye sebep oldu.

Pendik'te beton mikseri altgeçide böyle sıkıştı

Beton mikserini lastiklerini indirerek çıkarabildiler

İSTANBUL - Pendik'te altgeçide sıkışan beton mikseri yolda tehlikeye sebep oldu. Beton mikseri, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. 1 saatlik çabanın sonucunda yolda trafik normale döndü.

Pendik'te geçtiğimiz gece yaşanan olayda, altgeçidin yüksekliğine aldırmayan beton mikseri sürücüsü altgeçide girince olanlar oldu. Beton mikseri yol ile altgeçit arasına sıkıştı. Beton mikserinin yolu kapatmasıyla yolda trafik akışı aksadı. Aracın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf edildi. Beton mikseri, lastiklerinin havası tamamen indirildikten sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. 1 saatlik çabanın sonucunda aracın çıkarılmasıyla yolda trafik normale döndü.

Beton mikserinin altgeçide sıkıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde beton mikseri altgeçide sıkışmış halde duruyor, yolda trafik tek yönden ilerliyor.

Pendik'te beton mikseri altgeçide böyle sıkıştı

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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(Özel) Pendik'te beton mikserinin altgeçide sıkıştığı anlar kamerada
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