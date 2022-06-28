Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı

28.06.2022 22:38
Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı

PENDİK'te caddede ilerleyen beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı.

PENDİK'te caddede ilerleyen beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden beton mikseri ile aynı yönde ilerleyen otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR
500
Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı TEM'de takla atan otomobil bariyerde asılı kaldı: 3 yaralı TEM'de takla atan otomobil bariyerde asılı kaldı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 22:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement