Pendik'te bıçaklı gaspçının market kasasını boşalttığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te bıçaklı gaspçının market kasasını boşalttığı anlar kamerada - Son Dakika

Pendik'te bıçaklı gaspçının market kasasını boşalttığı anlar kamerada

6 saat önce

Pendik'te bir mahalle marketine giren bıçaklı ve yüzü kapalı şahıs, kasadaki tüm parayı zorla gasp etti.

Pendik'te bir mahalle marketine giren bıçaklı ve yüzü kapalı şahıs, kasadaki tüm parayı zorla gasp etti. Kasadaki tüm paraları alıp ortalıktan kaybolan şahıs ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Bıçaklı şahsın market kasasındaki paraları zorla gasp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Üslup Sokakta bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen yüzü yarı kapalı şahıs kasada duran market sahibi kadına bıçak çekti. Olayın şokunu yaşayan market sahibi durumu anlayamadan şahıs kasadaki tüm paraları aldı. Kasadaki paraları çalan şahsın soğukkanlılıkla hareket etmesi ise dikkat çekti. Kasadaki paraları alıp marketten çıkan şahıs ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. O anlar ise markette bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın şokunu üstünden atamayan market sahibi durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek çevrede şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı şahsın markete girerek kasadaki parayı gasp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bıçaklı şahıs bıçak çekerek market çalışanın korkutuyor ve kasadaki parayı alıp kaçıyor.

Pendik'te bıçaklı gaspçının market kasasını boşalttığı anlar kamerada

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anı kamerada
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 11'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te bıçaklı gaspçının market kasasını boşalttığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]