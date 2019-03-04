Son Dakika Haberleri: Pendik'te Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

Pendik'te Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Pendik'te bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Pendik'te Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı, System.String[]
Pendik'te bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binadaki 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik Kaynarca Çamçeşme Mahallesi Neşeli Sokak'ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir binanın çatı katında yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangında binanın çatısı alevlere teslim oldu. O sırada binada olan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:18 Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa
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