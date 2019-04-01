Pendik'te Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-PENDİK'te bir binanın çatısı alev alev yandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-PENDİK'te bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Şifa Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın çatısında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle binanın çatısını alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.





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