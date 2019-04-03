Pendik'te Binanın Çatısında Yangın: 1 İşçi Yaralandı
1 saat önce
Pendik'te binanın çatısında yangın: 1 işçi yaralandıİSTANBUL - Pendik'te 2 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
Pendik
'te binanın çatısında yangın: 1 işçi yaralandı
İSTANBUL - Pendik'te 2 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, izolasyon malzemelerinin yandığı binada maddi hasar meydana geldi.
Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi, Abdi İpekçi
Caddesi, Darılmaz Sokak'ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada, bilinmeyen bir sebeple izolasyon malzemeleri alev aldı. Alevlerin büyümesiyle çıkan yangına Sezgin Demirkan adlı işçi müdahale etmek istedi. Demirkan'ın vücudunda, yangını söndürmeye çalıştığı sırada ufak yanıklar ve çizikler meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve Tuzla
itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangını mahalle sakinleri panikle izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
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