Son Dakika Haberleri: Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
Son Dakika Güncel Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika

Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

6 saat önce

Pendik'te 2 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Pendik'te 2 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan engelli bir kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 2 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yoğun alevi ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, merdiven aracı ile yangına müdahale etti. Binada mahsur kaldığı öğrenilen engelli bir kadın, vatandaşların kapıyı kırıp evin içerisine girmesiyle kurtarıldı. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bir kişi dumandan etkilendi. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın çatısı alevli bir şekilde yanıyor, itfaiye yangına müdahale ediyor.

(Halit Arslan/İHA)

Pendik'te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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