Pendik'te bir apartmanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te bir apartmanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Pendik'te bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te bir apartmanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Pendik'te bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sapanbağları Mahallesi Korucu Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkındaki motosiklet şarj edildiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede otoparktaki 3 otomobile de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otopark havalandırmasından giren dumandan etkilenen ve paniğe kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet ve üç otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında, yanan araçların sahipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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