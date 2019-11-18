Son Dakika Haberleri: Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu

6 saat önce

Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim olduİSTANBUL - Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi Silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:28:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]