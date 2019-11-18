Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu
6 saat önce
Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim olduİSTANBUL - Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu
İSTANBUL - Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.
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