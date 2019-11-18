Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.