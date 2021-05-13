Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Pendik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Güzelyalı Mahallesi Hanzade Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede binanın bütün çatısına yayıldı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu çatıda maddi hasar oluştu.

Yangına müdahale edilirken bina sakinlerinden sinir krizi geçiren vatandaşalar 112 Acil Sağlık Ekipleri ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, mahalle sakinleri yangına müdahaleyi izlemek için kalabalık oluşturdu. Polis ekipleri kalabalığı uyararak dağıttı.