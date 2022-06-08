Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

08.06.2022 03:46

Pendik'te metruk bir binanın çatısında çıkan ve yandaki yapıya sirayet eden yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Pendik'te metruk bir binanın çatısında çıkan ve yandaki yapıya sirayet eden yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki binaya da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada hasar oluştu.

Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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