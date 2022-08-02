Pendik'te meydan kavgası: Defalarca tekmelediler - Son Dakika
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Pendik'te meydan kavgası: Defalarca tekmelediler

02.08.2022 10:02
Pendik'te meydan kavgası: Defalarca tekmelediler

Pendik'te bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan bir grup arasında tartışma çıktı.

Pendik'te bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan bir grup arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sat 23.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonundan çıkan grup ile caddede otomobilleriyle drift yapan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen genç, defalarca tekmelendi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda gencin kavgaya karıştığı, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir grubun ise kavgayı izlediği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te meydan kavgası: Defalarca tekmelediler - Son Dakika

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