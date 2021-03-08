Pendik'te bir gecekondunun çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Pendik'te bir gecekondunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında zarar gören gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde olmayan A. K. olay yerine gelip evinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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