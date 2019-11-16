Son Dakika Haberleri: Pendik'te bir kişi aynı aileden üç kişiyi vurarak öldürdü
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Pendik'te bir kişi aynı aileden üç kişiyi vurarak öldürdü

6 saat önce

Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Pendik'te bir kişi aynı aileden üç kişiyi vurarak öldürdü, System.String[]

Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.View on euronews

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:51 
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